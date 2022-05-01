Politika

Ukrayna: Rusya taarruz harekatına hazırlanıyor

Ukrayna, Rusya'nın ülkenin doğusundaki saldırılarını silah ve askeri teçhizatla güçlendirdiğini ve taarruz harekatına hazırlandığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna ordusu Rusya’nın saldırıları hakkındaki  yeni bir açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesini kontrol altına almaya çalıştığını ve Mykolayiv ile Kryvyi Rih şehirlerine taarruz harekatına hazırlandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna’nın kuzeyindeki Kharkiv kentinden güneyindeki Zaporijya kentine kadar birçok bölgede Rus ordusunun hava saldırıları ve topçu ateşinin devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Düşmanın saldırı grubu güçlenmeye devam ediyor. 300'e kadar silah ve askeri teçhizat transfer edildi.

Ülkenin doğusu ve güneyinde düşman birlikleri, sınır çizgisinin tüm bölümü boyunca aktif operasyonlar yürütüyor” denildi.

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus ordusunun ana hedeflerinden birinin Donetsk’deki sanayi şehri Slovyansk olduğunu ifade ederek, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusunun düzenlediği 9 saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

Luhansk Bölgesel yönetimi, Luhansk’taki Zolote kasabasının yüzde 70’inin tahrip edildiğini açıkladı.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday ise bölgede silahlı çatışmaların yaşandığını belirtti.

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