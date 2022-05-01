Politika

DAİŞ Kerkük’te bir kişiyi kafasını keserek infaz etti

DAİŞ mensupları Kerkük kırsalında bir sivili kafasını keserek öldürdü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Kerkük infaz

KERKÜK (K24)

Edinilen bilgiye göre olay bugün sabah saatlerinde Kerkük’ün Pirde beldesine bağlı Zerdik, Bibani ve Keluri köyleri arasındaki bölgede yaşandı.

K24’e konuşan Pirde polisinden bir kaynak, 4 DAİŞ’linin Kürtlere ait bir arsaya baskın yaptığını ve yıllardır arsaya bekçilik yapan Arap vatandaşı alıkoyduktan sonra kafasını keserek öldürdüğünü söyledi. Kaynak, olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirtti.

Sünni Arap olan Hamid Ewad’ın, bir süredir Haşdi Şabi milis grubu saflarında olduğu öğrenildi.

Kaynak ayrıca, Karez köyü yakınlarındaki bir tepede DAİŞ bayrağının dalgalandırıldığını, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine bölgeye gidip bayrağı indirdiğini kaydetti.

K24’e konuşan köy sakinleri, DAİŞ’in daha önce de bölgede görüldüğünü söyledi.

Köylüler, bölgede güvenlik sorununun çözümsüz bırakıldığını belirterek bu durumdan tedirgin olduklarını ve Peşmerge Güçleri’nin bölgeye konuşlandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv