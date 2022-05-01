DAİŞ Kerkük’te bir kişiyi kafasını keserek infaz etti

KERKÜK (K24)

Edinilen bilgiye göre olay bugün sabah saatlerinde Kerkük’ün Pirde beldesine bağlı Zerdik, Bibani ve Keluri köyleri arasındaki bölgede yaşandı.

K24’e konuşan Pirde polisinden bir kaynak, 4 DAİŞ’linin Kürtlere ait bir arsaya baskın yaptığını ve yıllardır arsaya bekçilik yapan Arap vatandaşı alıkoyduktan sonra kafasını keserek öldürdüğünü söyledi. Kaynak, olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirtti.

Sünni Arap olan Hamid Ewad’ın, bir süredir Haşdi Şabi milis grubu saflarında olduğu öğrenildi.

Kaynak ayrıca, Karez köyü yakınlarındaki bir tepede DAİŞ bayrağının dalgalandırıldığını, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine bölgeye gidip bayrağı indirdiğini kaydetti.

K24’e konuşan köy sakinleri, DAİŞ’in daha önce de bölgede görüldüğünü söyledi.

Köylüler, bölgede güvenlik sorununun çözümsüz bırakıldığını belirterek bu durumdan tedirgin olduklarını ve Peşmerge Güçleri’nin bölgeye konuşlandırılmasını istediklerini dile getirdi.