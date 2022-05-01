Liverpool futbol tarihindeki en büyük anlaşmaya hazırlanıyor

HABER MERKEZİ

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, takımın şu anki forma sponsorları olan İngiliz bankası Standard Chartered ile olan sözleşmeleri önümüzdeki sezon sonunda, 2022-23 sezonu sonunda, sona erecek.

Liverpool ile Standard Chartered arasındaki kontrat uzatma görüşmelerinin olduğu iddia edilirken, Liverpool da şu anda bu sponsorluktan kazandıkları senelik 40 milyon sterlinlik geliri arttırmak istiyor.

Habere göre Liverpool, yeni forma sponsorluklarında kazanacakları yıllık ücretin en az iki katında çıkmasını istiyor. Forma sponsorluğundan senelik 80 milyonluk bir gelir bekleyen ekip, Standard Chartered ile uzatma görüşmelerinin yanı sıra bazı seyahat ve elektronik sektörü markaları ile de görüşmelerini sürdüğü yazıldı.

Araştırmalara göre dünyada en fazla forması satılan takım da Liverpool konumunda olduğu iddia edilirken, forma satışları, ligde ve Avrupa kupalarında gelen başarı ve kulübün genel medyatik yönü ile beraber bekledikleri 80 milyon sterlinlik yıllık forma sponsorluğunun da geleceği düşünülüyor.

Liverpool, bu 80 milyon sterlinlik forma sponsorluğuna imza atarsa, bir forma sponsorluğundan bir sezonda en çok gelir elde eden kulüp olarak tarihe geçecek.