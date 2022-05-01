CNK: Kürdistan Bayrağı’na el uzatmak hiç kimsenin haddi değildir

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Kürdistan Ulusal Gençliği (Ciwanên Netewî Yên Kurdistanê - CNK), yaptığı yazılı açıklamayla Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamalarında bir grubun Kürdistan Bayrağı’na yönelik tutumuna sert tepki gösterdi.

Kutlamalara Kürdistan Bayrağı ile katılan kadın üyelerin Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Diyarbakır’da işçi sendikaları ve siyasi partilerin İstasyon Meydanı’ndaki düzenlediği 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamalarına Kürdistan Bayrağı ile katılan kadın üyelerimiz Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

HDP Diyarbakır Ergani Belediyesi Eş Başkanı Meryem Yıldız’ın da aralarında bulunduğu HDP’li grup, kadın arkadaşlarımızın elinden Kürdistan Bayrağı’nı almaya çalıştı ve kutlama alanına Kürdistan Bayrağı’nın yer almasına izin vermeyeceklerini ifade etmişlerdir.

Xoybun liderleri tarafından Ağrı Dağı’nda dalgalandırılan, Ağrı Dağı’ndan Kürdistan Mahabad Cumhuriyeti’ne ve bugün de Kürdistan Bölgesi’nde özgürce dalgalanan ve uğrunda milyonlarca şehit verilen bayrağa yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Aziz Kürdistan halkına tekrardan açıkça ifade ediyoruz, Kürdistan Bayrağı’na el uzatmak hiç kimsenin haddi değildir. Kürdistan’ın her tarafında Kürdistan Bayrağı’na ve Kürdistan egemenliğine yönelik yapılan her saldırıya karşı duracağımızı vurguluyoruz.

Öte yandan İstasyon Meydanı’na HDP’li grubun üyelerimize yönelik saldırılarına karşı çıkarak üyelerimize destek veren Kürdistan Sosyalist Partisi’nden (PSK) dostlarımıza da gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyoruz."