Politika

Başbakan: Saldırılara karşı gerekli adımlar atılmalı

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’e yönelik saldırıyla ilgili Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin gerekli ve pratik adımlar atması gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Erbil roket saldırıları Mustafa Kazimi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil'e bağlı Xebat ilçesi yakınlarına yönelik roket saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Başbakan, “Federal Başbakanı, yasaları ihlal eden grupların cezalandırılması için gerekli ve pratik adımları atmaya, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarı ile güvenliğine tehdit oluşturanlara karşı önlemler almaya çağırıyorum” dedi.

Başbakan, bu tür saldırılara son verilmesi için ciddi bir duruş sergilenmesi ve pratik önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde başkent Erbil’e bağlı Xebat ilçesi yakınlarına 6 roket düşmüştü.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada can kaybı ve maddi hasar yaşanmadığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca roketlerin Ninova vilayetine bağlı Hemdaniye ilçesinin Bertilla kasabasından atıldığı kaydedilmişti.

 

 

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