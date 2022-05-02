Politika

Irak ordusundan PKK’ye 2 saat süre

Irak ordusu Şengal’den tamamen çekilmesi için PKK unsurlarına 2 saat süre verdi.
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kürdistan PKK Şengal Irak ordusu çatışmalar

ŞENGAL (K24)

K24 muhabiri, bugün yaşanan çatışmaların ardından Irak ordusunun PKK’ye bölgeden çekilmesi için 2 saat süre verdiğini söyledi.

Irak ordusunun, PKK’lilere verilen süre içinde bütün karargahlarını boşaltıp bölgeden ayrılmamaları halinde “büyük bir darbe vuracakları” uyarısında bulunduğunu aktardı.

K24 Şengal muhabiri dün, PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığı bildirmişti.

Muhabirimiz, çatışmanın Şengal’in batısındaki Bab Şilo ilçesinde çıktığını aktarmıştı.

Çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşılamazken taraflardan çatışmayla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Edinilen bilgilere göre PKK mensupları Irak askerlerine bölgede devriye yapmasını engelledi ardından gerilim çıkmıştı.

Muhabirimiz bugün sabaha doğru da Şengal’in Sinune nahiyesindeki Tobal kavşağında PKK mensupları ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Muhabirimiz, PKK’liler ile Irak ordu güçleri arasında Bab Şilo’da dün gece başlayan çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Çatışmalarda hafif silahlar ve Doçka’ların kullanıldığı belirtildi.

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre çatışmalarda 2 Irak askeri ve 1 PKK mensubu yaralandı.

Xanesor yerleşkesine bağlı Bab Şilo PKK’lilerin kontrolünde bulunuyor.

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