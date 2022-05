Nadia Murad: Şengal’deki çatışmalar nedeniyle insanlar evlerini terk ediyor

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Nobel Barış Ödülü sahibi Ezidi Kürt aktivist Nadia Murad, Şengal’de devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nadia Murad, şunları dile getirdi:

“Yerlerinden edildikten sonra evlerine geri dönenler, şimdi Şengal’deki silahlı çatışmalar nedeniyle bir kez daha evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Uluslararası toplumu, bölgede devam eden güvenlik sorunlarını çözmeye, sivilleri korumak için müdahalede bulunmaya ve Irak hükümetiyle birlikte çalışmaya davet ediyorum.”

K24 Şengal muhabiri dün, PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığı bildirmişti.

Muhabirimiz, çatışmanın Şengal’in batısındaki Bab Şilo ilçesinde çıktığını aktarmıştı.

Çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşılamazken taraflardan çatışmayla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Edinilen bilgilere göre PKK mensupları Irak askerlerine bölgede devriye yapmasını engelledi ardından gerilim çıkmıştı.

Muhabirimiz bugün sabaha doğru da Şengal’in Sinune nahiyesindeki Tobal kavşağında PKK mensupları ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Muhabirimiz, PKK’liler ile Irak ordu güçleri arasında Bab Şilo’da dün gece başlayan çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Çatışmalarda hafif silahlar ve Doçka’ların kullanıldığı belirtildi.

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre çatışmalarda 2 Irak askeri ve 1 PKK mensubu yaralandı.

Xanesor yerleşkesine bağlı Bab Şilo PKK’lilerin kontrolünde bulunuyor.

After years of displacement, recent returnees are once again forced to flee their homes due to current armed clashes in Sinjar. I call on the international community to intervene & work with the Iraqi government to resolve the region's ongoing security issues & protect civilians.