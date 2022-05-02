BM’den Şengal’deki çatışmalara ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

UNAMI, Şengal’de PKK unsurları ile Irak ordusu arasında devam eden çatışmalara ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

Açıklamada, “Şengal’deki çatışmalarda ve bunun siviller üzerindeki yıkıcı sonuçları nedeniyle çok endişeliyiz” ifadelerine yer verildi.

UNAMI, Şengal’deki güvenliğin ve istikrarın her şeyden önce gelmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu hususlara değindi:

“Şengal halkı geçmişte çok acı çekti ve halk barışı hak ediyor. Şengal’de düzeni bozmak isteyenlere yer yok.”

K24 Şengal muhabiri dün, PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığı bildirmişti.

Muhabirimiz, çatışmanın Şengal’in batısındaki Bab Şilo ilçesinde çıktığını aktarmıştı.

Çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşılamazken taraflardan çatışmayla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Edinilen bilgilere göre PKK mensupları Irak askerlerine bölgede devriye yapmasını engelledi ardından gerilim çıkmıştı.

Muhabirimiz bugün sabaha doğru da Şengal’in Sinune nahiyesindeki Tobal kavşağında PKK mensupları ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Muhabirimiz, PKK’liler ile Irak ordu güçleri arasında Bab Şilo’da dün gece başlayan çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Çatışmalarda hafif silahlar ve Doçka’ların kullanıldığı belirtildi.

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre çatışmalarda 2 Irak askeri ve 1 PKK mensubu yaralandı.

Xanesor yerleşkesine bağlı Bab Şilo PKK’lilerin kontrolünde bulunuyor.