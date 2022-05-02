Baba Şeyh’ten Şengal için diyalog çağrısı

ŞENGAL (K24)

Baba Şeyh Ali İlyas, Şengal’de devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak hükümetine çağrıda bulunan Baba Şeyh Ali İlyas, “Irak hükümeti ile diğer tarafları Şengal’de sivillerin ve masum insanların hayatlarını korumaya, uluslararası hukuka uymaya ve özellikle kentte silahlı saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

Baba Şeyh, taraflara çağrıda bulanarak, “Silahlı çatışmalara son verin, bölgeye barış ve istikrarı getirmek için diyalog dilini kullanın” ifadelerini kullandı.

Ezidi Kürtlerin Baba Şeyh'i, “Kürdistan Bölgesi Yönetimi ile Bağdat hükümetini, katliamların ve DAİŞ saldırılarının acılarını hala yaşayan Şengal bölgesi için kalıcı bir çözüm bulmaya çağırıyoruz” dedi.

K24 Şengal muhabiri dün, PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığı bildirmişti.

Muhabirimiz, çatışmanın Şengal’in batısındaki Bab Şilo ilçesinde çıktığını aktarmıştı.

Çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşılamazken taraflardan çatışmayla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Edinilen bilgilere göre PKK mensupları Irak askerlerine bölgede devriye yapmasını engelledi ardından gerilim çıkmıştı.

Muhabirimiz bugün sabaha doğru da Şengal’in Sinune nahiyesindeki Tobal kavşağında PKK mensupları ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Muhabirimiz, PKK’liler ile Irak ordu güçleri arasında Bab Şilo’da dün gece başlayan çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Çatışmalarda hafif silahlar ve Doçka’ların kullanıldığı belirtildi.

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre çatışmalarda 2 Irak askeri ve 1 PKK mensubu yaralandı.

Xanesor yerleşkesine bağlı Bab Şilo PKK’lilerin kontrolünde bulunuyor.