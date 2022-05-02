Politika

Güvenlik Konseyi: Musul’daki saldırıya karışan zanlıyı tutukladık

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Musul’daki saldırıya karışan bir zanlının itiraflarını yayımladı.
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kürdistan Güvenlik Konseyi Musul DAİŞ Saldırı

ERBİL (K24)

Güvenlik Konseyi’nin açıklamasında, “28 Nisan’da Musul’da düzenlenen terör saldırısına katılanlardan biri tutuklandı” denildi.

Şevket Abdullah Salih Mirza adlı zanlının araba tamircisi olarak Musul’daki sanayide çalıştığı öğrenildi.

DAİŞ Musul’u kontrolü altına aldığında örgüt mensuplarından Muhammed Zahir’le tanıştığını itiraf eden Salih Mirza, Musul’un DAİŞ’ten kurtarılmasının ardından Zahir’in Türkiye’ye gittiğini söyledi.

Salih Mirza, Musul’un terör örgütünden kurtarılmasından bir yıl sonra Zahir ile temasa geçtiğini itiraf ederek, Zahir’in Zaho’da araba alması için kendisine para gönderdiğini kaydetti.

Zahir’in kendisinden arabayı Musul'a getirmesini istediğini ve kendisinin de bunu yaptığını dile getiren Salih Mirza, “Yolculukta Zahir benden 2 gaz tüpü ve 2 bidon benzin almamı, aracı Musul’da bir mahalleye park etmemi ve yerini kendisine iletmemi istedi” dedi.

Salih Mirza, saldırıdan iki gün sonra Güvenlik Konseyince gözaltına alındığını belirtti.

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