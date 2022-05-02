Almanya Başbakanı: Ukrayna’yla barış anlaşması imzalanmadan yaptırımlar kalkmayacak

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Ülkesindeki ZDF televizyon kanalına konuşan Olaf Scholz, nasıl bir barış anlaşması istediğine Ukrayna’nın kendisinin karar vereceğini söyledi.

Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin’in “hem Ukrayna’nın topraklarına sahip olup hem de Batı ülkelerinin yaptırımları kaldıracağı düşüncesindeyse yanlış bir hesap içinde olduğunu” ifade eden Scholz, "O (Putin), Ukrayna’nın bu kadar direneceğini ve bizim onları (Ukrayna) bu kadar uzun destekleyeceğimizi düşünmedi. Biz yaptırımları Rusya Ukrayna ile barış anlaşması yapana kadar kaldırmayacağız. Putin kendi dikte ettirdiği bir barış anlaşmasına sahip olmayacak” dedi.

SCHOLZ, CUMHURBAŞKANI STEINMEIER'İN ZİYARETİ İSTENMEDİĞİ İÇİN UKRAYNA'YA GİTMİYOR

Öte yandan Ukrayna'ya ne zaman gideceğine ilişkin bir soruya cevap veren Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ziyaretinin reddedilmesinin kayda değer bir olay olduğunu belirtti.

Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu belirterek, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez’ denmesi olamaz" ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya verilen destekte tereddütlü davrandığına ilişkin suçlamaları reddeden Scholz, Ukrayna yapılan mali ve askeri yardımın Ukrayna ordusunun savaşta uzun süre dayanmasına katkı sağladığını savundu.

Scholz, Ukrayna ordusuna desteğin süreceğini ifade etti.

NATO'nun bu savaşa katılmayacağını yineleyen Scholz, "Hedefimiz Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesidir. Rusya kazanmamalı ve Ukrayna kaybetmemeli" şeklinde konuştu.

ALMANYA ARTIK AB’NİN RUSYA’YA YÖNELİK PETROL AMBARGOSUNU DESTEKLEYECEK

Bu arada Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkesinin artık AB’nin Rusya’ya yönelik petrol ambargosunu destekleyeceği ve bunun için hazırlıklara başladığı mesajını verdi.

Robert Habeck, Brüksel’de AB ekonomi bakanlarıyla yapacağı toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, “Almanya, AB’nin Rusya’dan petrol alımına yasak getirmesine karşı değil. Elbette bu bizim için ağır bir yük ama bunu karşılamaya hazırız” dedi.

Bu arada Maliye Bakanı Christian Lindner ise “Die Welt” adlı gazeteye yaptığı açıklamada, ülkesinin artık Rusya’dan kömür ve petrol ithalatından vazgeçileceğine bildirdi.

Alman bakan, bu durumda akaryakıt fiyatlarının yükselebileceğinin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

Almanya dün yaptığı açıklamada Rusya’dan yaptığı petrol ithalatını yüzde 35’lerden yüzde 12’ye düşürdüğünü açıklamıştı.