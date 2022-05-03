Şengalli göçzede: Peşmerge Güçleri’nin Şengal'e dönmesini istiyoruz

DUHOK (K24)

PKK ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalardan dolayı evini terk edip Duhok’ta kampta yaşamak zorunda kalan Felah adında Şengalli bir göçzede, bölgede yaşananları anlattı.

K24’e konuşan Şengalli göçzede şunları söyledi:

“Irak ordusu büyük bir güçle Şengal’e girmiş. YBŞ ile Irak ordu güçleri arasında çatışmalar bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Sivil halk yeniden göçmen durumuna düştü, bir kısmı Şengal Dağı’na kaçtı, bir kısmı da Kürdistan Bölgesi'nin kontrolündeki başka kamplara yerleşti.”

Felah, ailesini çatışmalardan kurtardığını ve birçok kişinin de çocuklarını bu durumdan kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nin şimdiye kadar Şengal halkına kapılarını açtığını ifade eden Felah, Irak hükümetinin ise kayıtsız kaldığını belirtti.

Felah, PKK ile Irak ordusu arasında çatışmaların devam etmesi durumunda evlerine dönemeyeceklerini ve Kürdistan Bölgesi’nin başka yerlerinde göçzede olarak yaşayacaklarını söyledi.

Tüm siyasi partilerin ellerini Şengal’den çekmesini umduğunu vurgulayan Şengalli göçzede, Peşmerge Güçleri’nin gelmesiyle Şengal halkının evlerine dönebileceklerini kaydetti.