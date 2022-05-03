Politika

Ammar el-Hekim: Irak’ta durum daha da kötüye gidebilir

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Irak’ın siyasi süreci ve demokrasisi önünde bir tehlike olduğunu belirterek, durumun daha da kötüye gidebileceğini söyledi.
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Ammar el-Hekim
Ammar el-Hekim
Irak Ammar el-Hekim Irak siyasi süreç tehlikeler

ERBİL (K24)

Bağdat’ta katıldığı bir bayram kutlamasında konuşan Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, ülkedeki siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Şu anda Irak’ta var olan kaos daha da derinleşebilir” uyarısında bulunan Ammar el-Hekim, ”Tarafların etkisizleştirilmesi kimsenin yararına değil, amaçlara bu şekilde ulaşılamaz ve bu sadece sorunları artırır” dedi.

Durumun bu şekilde kalmasının barındırdığı tehlikelere dikkat çeken el-Hekim, “Büyük bir tehlike ve Irak’ın siyasi süreci ve demokrasisi üzerinde çok kötü sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Hak ihlallerini açık bir şekilde kınamamız gerekir” ifadelerini kullanan Ulusal Hikmet Hareketi lideri, “Halkın menfaatlerine zarar vermeyi reddetmeliyiz. Hükümetin kurulamaması, Irak'ın siyasi sistemi için büyük bir sorun. Nasıl olur da seçimler halk için bir sorun haline geliyor? Halka güven geleceği yerde eski hatalar tekrarlanıyor, bu da hükümet ve halkı birbirinden daha da uzaklaştırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin ülkenin siyasi sistemine yönelik öfkesinin giderek büyüdüğünü belirten el-Hekim, bunun da güvenliğin zarar görmesine neden olduğunu vurguladı.

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