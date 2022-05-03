Politika

Üst düzey Irak askeri heyeti Şengal’de

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah başkanlığındaki üst düzey Irak askeri heyetinin Şengal’e ulaştığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Şengal Irak ordusu PKK

ERBİL (K24)

PKK ve Irak ordusu arasındaki çatışmaların ardından üst düzey Irak askeri heyeti Şengal’e ulaştı.

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah başkanlığındaki heyette Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir Şemri ve üst düzey komutanlar yer alıyor.

Önceki gün Bab Şilo’da PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çatışma çıkmıştı.

Dün sabaha doğru da Şengal’in Sinune nahiyesindeki Tobal kavşağında PKK mensupları ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığı bildirilmişti.

Çatışmalarda hafif silahlar ve Doçka’ların kullanıldığı belirtilmişti.

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre çatışmalarda 2 Irak askeri ve 1 PKK mensubu yaralanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv