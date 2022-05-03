Üst düzey Irak askeri heyeti Şengal’de
ERBİL (K24)
PKK ve Irak ordusu arasındaki çatışmaların ardından üst düzey Irak askeri heyeti Şengal’e ulaştı.
Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah başkanlığındaki heyette Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir Şemri ve üst düzey komutanlar yer alıyor.
Önceki gün Bab Şilo’da PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çatışma çıkmıştı.
Dün sabaha doğru da Şengal’in Sinune nahiyesindeki Tobal kavşağında PKK mensupları ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığı bildirilmişti.
Çatışmalarda hafif silahlar ve Doçka’ların kullanıldığı belirtilmişti.
K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre çatışmalarda 2 Irak askeri ve 1 PKK mensubu yaralanmıştı.