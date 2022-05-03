Politika

Erzurum’da Kürtçeye hakarete soruşturma

Erzurum’un Karayazı ilçesinde öğretmenlik yapan bir grup öğretmenin, Kürtçeye hakaret paylaşımıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan karayazı Kürtçe Hakaret

HABER MERKEZİ

Karayazı Kaymakamlığı, Kürtçeye hakaret eden 4 öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaymakamlığın resmi sitesinde yapılan açıklamada, “Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AK Parti MKYK Üyesi Av. Abdurrahim Fırat,Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu kişiler hakkında Erzurum Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Meselenin mahiyeti soruşturma sonucunda kamuoyuna açıklanacaktır. Kardeşler arasında fitneye asla mahal vermeyeceğiz.”

Karayazı’da görev yapan 4 öğretmen sosyal medya hesaplarında ilçenin girişinde Kürtçe ve Türkçe “Hûn bi xêr hatin- Hoş geldiniz” yazan tabelanın önünde durarak verdikleri pozda Kürtçeyi kast ederek, yaptıkları işaret ve hareketle “Tabelanın diğer kısmında da ‘Hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma hareketimiz belli” diyerek hakaret etmişlerdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv