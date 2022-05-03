Erzurum’da Kürtçeye hakarete soruşturma

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Karayazı Kaymakamlığı, Kürtçeye hakaret eden 4 öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaymakamlığın resmi sitesinde yapılan açıklamada, “Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AK Parti MKYK Üyesi Av. Abdurrahim Fırat,Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu kişiler hakkında Erzurum Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Meselenin mahiyeti soruşturma sonucunda kamuoyuna açıklanacaktır. Kardeşler arasında fitneye asla mahal vermeyeceğiz.”

Karayazı’da görev yapan 4 öğretmen sosyal medya hesaplarında ilçenin girişinde Kürtçe ve Türkçe “Hûn bi xêr hatin- Hoş geldiniz” yazan tabelanın önünde durarak verdikleri pozda Kürtçeyi kast ederek, yaptıkları işaret ve hareketle “Tabelanın diğer kısmında da ‘Hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma hareketimiz belli” diyerek hakaret etmişlerdi.