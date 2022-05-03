Yaşam

25 Nisan’dan bu yana Erbil’e 60 binden fazla turist geldi

25 Nisan’dan bu yana 60 binden fazla turistin başkent Erbil’i ziyaret ettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Erbil Ramazan Bayramı İsmail Minexan

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil İl Turizm Müdürü İsmail Minexan, 26 Nisan’dan bu yana 60 binden fazla turistin başkent Erbil’e geldiğini söyledi.

İsmail Minexan, “Ramazan Bayramı'nda geçen ayın 25’inden bugüne kadar Erbil Uluslararası Havalimanı, Haci Omeran Sınır Kapısı ve diğer geçiş noktalarından 60 binden fazla turist Erbil’e giriş yaptı” dedi.

Ziyaretçilerin rahat etmeleri için her türlü hazırlığın yapıldığını vurgulayan Minexan, “Irak’ın orta ve güney vilayetlerinden başkent Erbil’e günlük ziyaretler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Erbil İl Turizm Müdürlüğü tarafından bayram öncesi yapılan açıklamada 150 bin turisti ağırlamak için hazırlıklar yapıldığı belirtilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv