25 Nisan’dan bu yana Erbil’e 60 binden fazla turist geldi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil İl Turizm Müdürü İsmail Minexan, 26 Nisan’dan bu yana 60 binden fazla turistin başkent Erbil’e geldiğini söyledi.

İsmail Minexan, “Ramazan Bayramı'nda geçen ayın 25’inden bugüne kadar Erbil Uluslararası Havalimanı, Haci Omeran Sınır Kapısı ve diğer geçiş noktalarından 60 binden fazla turist Erbil’e giriş yaptı” dedi.

Ziyaretçilerin rahat etmeleri için her türlü hazırlığın yapıldığını vurgulayan Minexan, “Irak’ın orta ve güney vilayetlerinden başkent Erbil’e günlük ziyaretler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Erbil İl Turizm Müdürlüğü tarafından bayram öncesi yapılan açıklamada 150 bin turisti ağırlamak için hazırlıklar yapıldığı belirtilmişti.