‘Çatışmalar Şengal’deki durumu daha da karmaşıklaştırıyor’

ŞENGAL (K24)

PKK ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalarla ilgili K24’e değerlendirmelerde bulunan Kürdistan Bölgesi'nin Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndaki Temsilcisi Abdulhalik Talat, şunları ifade etti:

“Şengal’deki gelişmeler nedeniyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında kentin normalleşmesi adına imzalanan anlaşmanın hükümleri yerine getirilemedi. Bunun temel nedeni ise bölgedeki silahlı grupların varlığıdır. Özellikle PKK, insanların bölgelerine dönmesini engelliyor.”

Irak askeri gücünün Şengal’de bulunduğunu ve bölgede huzursuzluk havasının hakim olduğunu belirten Abdulhalik Talat, “Şengal Anlaşmasına göre, Irak ordusu barışçıl yollarla ya da zorla silahlı grupları bölgeden çıkarabilir” dedi.

Müzakerelerin başlaması ve silahlı grupların bölgeyi terk etmesi gerektiğini kaydeden Talat, “Bunların yapılmaması durumunda Şengal’deki durum daha da karmaşıklaşacak ve olumsuz sonuçlar meydana gelecektir” dedi.

Talat, bölge halkına hizmet götürülmesi ve anlaşma metinlerinin uygulanması için PKK’nin bölgeyi terk etmesi ve halkın evlerine dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümetinin savaştan değil istikrardan yana olduğunu belirten Talat, “Bir yanda DAİŞ var diğer yanda ise PKK’yi gerekçe gösteren Türk ordusu güçlerini sınıra kadar getirdi” dedi.

Önceki gün Bab Şilo’da PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çatışma çıkmıştı.

Dün sabaha doğru da Şengal’in Sinune nahiyesindeki Tobal kavşağında PKK mensupları ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığı bildirilmişti.

Çatışmalarda hafif silahlar ve Doçka’ların kullanıldığı belirtilmişti.

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre çatışmalarda 2 Irak askeri ve 1 PKK mensubu yaralanmıştı.