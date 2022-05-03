Politika

PKK tarafından yola döşenen bomba Kürdistan güvenlik güçlerince imha edildi

Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesi anayoluna PKK tarafından döşenen 200 kilogramlık bomba imha edildi.
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kürdistan PKK Kani Masi TNT

KANİ MASİ (K24)

PKK tarafından Kani Masi yoluna döşenen 200 kilogramlık TNT bombası, Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesi anayoluna PKK tarafından döşenen 200 kilogramlık bomba imha edildi.

Edinilen bilgiye göre bayramın ilk günü Kani Mazi anayolundaki Çeqela ile Brifka köyleri arasında yola döşenmiş TNT, güvenlik güçleri tarafından fark edildi.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kani Masi Sorumlusu Haşim Tirwanişi, PKK tarafından bomba döşenen yolun sivillere ait olduğunu ve hergün onlarca sivil aracın söz konusu yoldan geçtiğini bildirdi.

Tirwanişi, bombanın patlamadan önce Kürdistan güvenlik güçleri tarafından fark edilmiş olmasının sevinç verici olduğunu ifade etti.

KDP’li yetkili, PKK’nin amacının halkın arasında korkuyu yaymak olduğunu bildirerek, “Bu bölge Kars, Erzurum ve Diyarbakır değil, Türkiye askeri de yok orada. PKK’nin bu eylemlerini, Kürdistan’ın güvenliğini çökermesini ve halkın canını tehlikeye atmasını kabul etmiyoruz” dedi.

PKK söz konusu bölgede daha önce de benzer eylemlerde bulunmuştu.

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