KDP: Yasal olmayan milis gruplar Şengal’den çıkıp halkı rahat bırakmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Şengal Şubesi, ilçede yaşanan çatışmalara ilişkin yayınladığı açıklamada, milis ve yasal olmayan güçlerin bölgeyi terk etmesini istedi.

KDP’nin Şengal’deki 17’nci Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Şengal’in yaşadığı acıların bazı taraflarca sorumsuz bir şekilde istismar edildiği kaydedilerek, “Şengal halkı kimin bedel ödeyip kan verdiğinin şahididir. Teröristlerin Şengal’e saldırısı zamanında, Şengal’i istismar eden tüm taraflar, KYB, PKK ve Irak hükümeti Şengaldeydi. Hiçbiri Şengal’i savunmadı, sadece KDP savundu ve kan verdi” denildi.

2014 ve 2015’teki Şengal’in kurtarılması mücadelesinde sadece KDP’li Peşmergelerin savaştığının vurgulandığı açıklamada, 16 Ekim 2017’de Şengalliler arasında kargaşaya mahal vermemek için KDP’nin ilçeden çekildiği ve Şengallilerin kendi kendilerini yönetmeleri şartıyla bunu yaptığı ifade edildi.

Irak hükümetinin sözlerini çiğnediği ve Şengal’i PKK ve yasal olmayan milislerin yönetimine teslim ettiğinin bildirildiği açıklamada, bu güçlerin Şengallilerin evlerine dönüşünü engellediği belirtildi.

KDP’nin Şengal halkının isteği doğrultusunda ilçeden çekildiği ve aksi halde Pirde ve Sihela’da verilen mücadelenin Şengal için de verilecek olduğunun aktarıldığı açıklamada, KDP’nin önceliğinin mazlum Şengal halkının evlerine dönüşü ve yaşam şartlarının normalleşmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şengal halkının KDP’nin siyasetini anladığı ve desteklediği vurgulanırken, bunun belgesinin de geçtiğimiz Ekim ayındaki Irak Parlamentosu seçimlerinde Şengal halkının sadece KDP adaylarına oy vermesi olduğu bildirildi.

“KDP, Şengal’in durumunun normalleşmesini istiyor. Yasal olmayan, kaçak ve milislerin oradan çıkıp Şengal halkını rahat bırakmasını istiyor” denilen açıklamada, en kısa sürede Şengallilerin evlerine dönmesi gerektiği belirtildi.

Şengal halkının daha fazla sığınmacı olarak yaşamasının istenmediğinin kaydedildiği açıklamada, Şengallilerin kaderiyle yarış yapılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.