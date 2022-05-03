Şengal’de 200’ü aşkın PKK’li Irak ordusuna teslim oldu

ŞENGAL (K24)

Şengal’de 200’ü aşkın PKK’linin Irak ordusuna teslim olduğu bildirildi.

K24’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, dün 200’ü aşkın PKK mensubunun Irak ordusuna teslim olduğunu açıkladı.

Söz konusu kaynak, teslim olanların PKK’nin Şengal kolu olan Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) mensubu olduklarını aktardı.

2 haftayı aşkın süredir Şengal’de Irak ordusu ile PKK’liler arasında çatışmalar yaşanırken, her iki taraftan da ölen ve yaralananlar oldu.

Bini aşkın Şengalli aile ise sığınmacı olarak evlerini terk etmiş durumda.