Politika

Biden: Otokrasiler ve demokrasiler arasında büyük bir savaş var

Biden, şu anda otokrasiler ve demokrasiler arasında büyük bir savaş olduğunu söyledi
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ABD Joe Biden Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan silah şirketi Lockheed Martin'in Alabama eyaletinde bulunan Javelin tanksavar üretim tesisini ziyaret etti.

ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya binlerce tanksavar füzesi gönderdiğini ve göndermeye devam edeceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımlarının sahada büyük fark yarattığını vurguladı.

Biden, "Artık Ukrayna'da yeni doğan çocuklara Javelin ve Javelina ismi veriliyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da "çok sayıda savaş suçu işlediğini" dile getiren Biden, şu anda dünyada otokrasiler ve demokrasiler arasında büyük bir savaş olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında, "Diktatörlere karşı şimdi karşı durmazsanız, tarih boyunca onlar başa gelmeye ve ellerini güçlendirmeye devam edecek" mesajını verdi.

Biden, Lockheed Martin çalışanlarına teşekkür ederek, "Ukrayna'ya savaşı kazanması için bir şans veriyorsunuz" dedi.

 

 

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