Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi

HABER MERKEZİ

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Andrey Sadoviy, açıklamasında, "3 şalt sahasına füzeyle saldırı düzenlendi. Kentte elektriğin sağlanması konusunda sorunlar var. Olay yerinde tüm ekipler çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Etraftaki binaların da hasar gördüğünü aktaran Sadoviy, saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM: MARIUPOL’DEN 101 SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Birlşemiş Nilletler’den (BM) yapılan açıklamaya göre Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Ukrayna'nın Mariupol kentinden bugün 101 sivil tahliye edildi.

BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani, yazılı açıklamasında, BM'nin yerel ortakları ve Kızılhaç Komitesi'nin işbirliğinde, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan sivilleri tahliye etme işleminin sürdüğünü belirtti.

“3 BİN 193 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, BUNLARDAN 227’Sİ ÇOCUK”

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Ukrayna Sözcüsü Saviano Abreu, dün Azovstal tesisinde yaklaşık 2 ay mahsur kalan çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının buradan Zaporijya'ya tahliye işlemlerinin devam ettiğini açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 193 sivilin hayatını kaybettiğini, bunlardan 227'sini çocukların oluşturduğunu duyurdu.

Çatışmalarda 3 bin 353 sivilin de yaralandığı, can kaybı sayısının daha fazla olabileceği kaydedildi.