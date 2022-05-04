Haydar Şeşo: PKK’nin planı Şengal ve halkına hizmet etmiyor

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine bağlanan Ezidxan Gücü Komutanı Haydar Şeşo, Şengal’deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şengal’deki gerilim ve çatışmaların son bulması gerektiğini belirten Haydar Şeşo, “Ezidi milleti olarak Irak hükümetine karşı savaşmak bizim işimiz değil. Bağdat ve uluslararası toplum, DAİŞ savaşında bize yardım etti, Şengalli gençlerin PKK saflarına gidip onlara karşı savaşmaları doğru değil” dedi.

PKK’nin planının Şengal halkına hizmet etmediğini belirten Haydar Şeşo, “Umarım Şengal’de kalan savaşçılar da Irak hükümetine teslim olur çünkü PKK’nin planı Şengal ve halkına hizmet etmiyor” ifadelerini kullandı.

PKK ve müttefiklerinin Şengal Anlaşması’nın uygulanmaması için çaba harcadığını belirten Şeşo, Şengal halkının anlaşmanın uygulanmasından yana olduğunu bunun da son seçimlerle ortaya çıktığını vurguladı.

PKK’nin Türkiye için bir bahane olduğunu belirten Ezidxan Gücü Komutanı, “PKK Türkiye’nin planını uyguluyor. Kürdistan’ın dört parçasında PKK nerede varsa Türk ordusu oraya yöneliyor. PKK’nin oradaki varlığından dolayı Rojava’nın yarısı Türkiye’nin elinde” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin PKK’nin varlığı gerekçesiyle Kürdistan Bölgesi’ne girdiğini belirten Haydar Şeşo, aynı planın Şengal’de uygulanmak istendiğine dikkat çekti.

Son dönemlerde Şengal’de PKK ve Irak ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. İki taraftan da kayıpların yaşandığı çatışmalardan dolayı 1000’den fazla aile göç etmek zorunda kaldı.