İngiltere: Rusya, İzyum kentini ele geçirmeyi planlıyor

HABER MERKEZİ

İngiliz askeri istihbaratı, Rusya'nın Kramatorsk ve Severodonetsk şehirlerini ele geçirmek için İzyum'u ele geçirmeyi planladığını duyurdu.

İngiliz askeri istihbaratına göre Rusya, Donbas bölgesinde kuzey ekseni boyunca ilerlemek amacıyla doğu Ukrayna'daki İzyum kenti yakınlarına 22 taktik tabur grubu yerleştirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Ukrayna Parlamentosu'nda hitaben yaptığı konuşmada, İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya 300 milyon sterlin destek vereceğini doğruladı.

Borris Johnson, Kiev'in Rusya'yı yeneceğini ve Ukrayna'nın yeniden özgür bir ülke olacağını ifade etti.

Johnson, Ukrayna halkının üzerine füzeler ve bombaların yağmaya devam ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasadışı savaşı sürdürdüğünü belirtti.