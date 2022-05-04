Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 500 askerini kaybetti

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 194 uçak, 155 helikopter, 1077 tank, 2 bin 610 zırhlı araç, 491 top, 163 roketatar sistemi ve 81 hava savunma sisteminin imha edildiği aktarıldı.

Rus güçleri, 1867 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 303 insansız hava aracını da yitirdi.

RUSYA: UKRAYNA’YA AİT 146 UÇAK VE 112 HELİKOPTER VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter ile 2 bin 793 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rus hava savunma sistemlerinin Çernigiv bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk ve Kharkiv bölgelerinde Toçka-U balistik füzesi, Smerç çok namlulu roketatardan fırlatılan 9 roketin havada vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 793 tank ve zırhlı araç, 319 çok namlulu roketatar, 1267 obüs ve havan topu, 2 bin 598 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.