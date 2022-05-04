Irak ordusundan Şengal Dağı’na güç takviyesi

ERBİL (K24)

Ninova Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdulemir el-Şemmeri, yaptığı açıklamada söz konusu askeri gücün Şengal Dağı’nın batısına konuşlandırıldığını söyledi.

Yasaların uygulanması ve bölgede istikrarın sağlanmasını amaçladıklarını belirten Abdulemir el-Şemmeri, “Batı Ninova Ortak Operasyonlar Komutanlığı olarak sivil vatandaşları korumak için profesyonel bir tarzda hareket ettik” dedi.

El-Şemmeri, “Profesyonel bir şekilde güvenlik meseleleri ve meydana gelen olaylarla ilgilendik.Tüm yollar açıldı. Vatandaşlar herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadı” ifadelerini kullandı.

Irak güçlerinin Sinune kasabasında ve bölgede güvenlik ve huzuru temin ettiğini ifade eden El-Şemmeri, yasaların uygulanması, güvenliğin sağlanması, Şengal’in yeniden inşası ve göçzedelerin dönüşü için gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Son dönemlerde Şengal’de PKK ve Irak ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

İki taraftan da kayıpların yaşandığı çatışmalardan dolayı 1000’den fazla aile göç etmek zorunda kaldı.