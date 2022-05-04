Viyan Dexil: Çatışmalar nedeniyle 4 bin Ezidi Şengal’den göç etti

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu’nun KDP Fraksiyonu Sözcüsü ve Şengal Milletvekili Viyan Dexil, Şengal’de yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Viyan Dexil, PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını kaydederek, “YBŞ güçleri Şengal’e bağlı köy ve kasabaların yollarını kesti” dedi.

Yaşanan çatışmaların ve sivillerin geçiş yollarının kapatılmasının 4 binden fazla Ezidi’nin Şengal’den Duhok’a göç etmesine yol açtığını vurgulayan Dexil, sivillerin acil desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nde 65 bin Şengalli ailenin yaşadığını ve bunlardan 27 bin ailenin çeşitli kamplarda bulunduğunu söyleyen Dexil, “37 bin 500 aile Kürdistan Bölgesi’nin il ve ilçelerine yerleştirilmiş durumda. Son 2 yıl içerisinde sadece 9 bin aile Şengal’e döndü” dedi.

Güvenlik ihlali nedeniyle Şengal’den Kürdistan Bölgesi’nin il ve ilçelerine göçlerin artacağı konusunda da uyaran Viyan Dexil, “Eğer PKK unsurları bir an evvel Şengal’den çıkarılmazsa, ilgili güvenlik makamları her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı” şeklinde konuştu.