Şırnak’ta kaza: 1’i ağır 10 yaralı

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M.Ş.A'nın (38) kullandığı otomobil, ilçenin Yüksekköy mevkiinde karşı yönden gelen F.D'nin (36) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.Ş.A. ve F.D. ile otomobillerde bulunan Ü.C, M.C. (13), R.A.D. (5), M.C. (6), H.Y, A.D, F.A. ve R.Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

R.A.D, buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. (Kaynak: AA)