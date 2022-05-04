Politika

İsrail Cumhurbaşkanı: Lavrov özür dilemeli

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadeleri nedeniyle, sözlerini geri alması ve özür dilemesi gerektiğini belirtti.
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HABER MERKEZİ

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herzog, "Aslında, (Lavrov'un açıklamalarını) birçok kez okudum. Rusya Dışişleri Bakanı'nın söylediklerini ilk başta anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamalarının kendisini "kızdırdığını ve iğrendirdiğini" söyleyen Herzog, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yahudi düşmanlığı kokan korkunç yalanları yaymak için tüm haftalar arasından Holokost'u anma haftasını seçti. Ondan geri adım atmasını ve özür dilemesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Herzog, Lavrov'un ifadeleri nedeniyle ikili ilişkilerin zarar göreceğine inanmadığını, ancak ilişkilerin "gölgelenmesi ihtimalinin" bulunduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Mayıs'ta bir İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunarak, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" yorumunu yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Bakan Lavrov'un sözleri "feci" olarak nitelendirilmiş ve Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov' "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

 

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