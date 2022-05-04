Politika

İran’da İsrail adına casuslukla suçlanan İsveçli akademisyen idam edilecek

İran'da İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ahmed Rıza Celali
Ahmed Rıza Celali
İran Ahmed Rıza Celali İsveç İsrail casus

HABER MERKEZİ

İran'da İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, "İran'da İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu" iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan akademisyen Celali'nin infazının 21 Mayıs'a kadar gerçekleşeceği kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. Celali, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan idama mahkum edilmiş ve karar İran Yüksek Mahkemesi tarafından 2017'de onaylanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı da 2018'de Tahran'da tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık verdiğini duyurmuştu.

Celali hakkında 2017'den bu yana ertelenen idam kararının "savaş suçu" ve "kasten cinayet" iddialarıyla İsveç'te yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri hakkında müebbet hapis talep edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen ve 2019'da İsveç'te tutuklanan eski savcı vekili Nuri hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan İran yönetimi, konuyla ilgili itirazlarını iletmek için 2 Mayıs'ta İsveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv