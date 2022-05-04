Iraklı komutan: Şengal’de kapatılan yol açıldı
ŞENGAL (K24)
Batı Ninova Operasyonlar Komutanı Cebbar et-Tai, Irak ordusunun amacının Şengal halkını ve Ezidileri korumak olduğunu söyledi.
Şengal’in Sinun nahiyesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irak ordusuna bağlı Batı Ninova Operasyonlar Komutanı Cebbar et-Tai, bölge halkının çağrısı üzerine Sinun’a geldiklerini belirtti.
Sinun nahiyesinin anayolunun kapatıldığını ve halkının gidiş-gelişlerinin engellendiğini kaydeden Iraklı komutan, ordu güçlerinin yola konulan barikatları kaldırdığını bildirdi.
Söz konusu yoldaki barikatlar kaldırılırken ordu güçlerine ateş açıldığını söyleyen Tai, 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 9 askerin de yaralandığını ifade etti.
Tai, Ezidilerle hiçbir sorunlarının olmadığını kaydederek, sorunun yasa dışı güçlerle olduğunu bildirdi.
Irak güçleri, bugün Sinun nahiyesine yönelmiş ve yolda PKK’nin Şengal kolu olan YBŞ mensuplarıyla aralarında çatışma çıkmıştı.
Yaşanan çatışmalarla birlikte bölgedeki binlerce Ezidi ailenin evlerini terk ederek, Zaho ve Duhok’taki kamplara yöneldiği belirtiliyor.