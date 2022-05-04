Politika

İngiltere: Olası saldırı durumunda Finlandiya ve İsveç’e yardım edeceğiz

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'ya katılıp katılmadıklarına bakmaksızın olası bir saldırı durumunda Finlandiya ve İsveç'e yardım edeceklerini söyledi.
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
dünya NATO İngiltere Ben Wallace Finlandiya İsveç Almanya Olaf Scholz

HABER MERKEZİ

Tatbikatlar için bulunduğu Finlandiya'da konuşan Wallace, Avrupa ülkeleri arasındaki ittifakların Avrupa'yı daha güvenli hale getirdiğini belirtti.

NATO üyesi olup olmamanın tamamen Finlandiya'nın kendi kararı olacağını kaydeden Wallace, bu konuda "lobi veya yönlendirme yapmayacağını" vurguladı.

Wallace, Finlandiya'nın NATO'ya katılmaması durumunda İngiltere'nin yardım edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "İngiltere her zaman burada, Kuzey'de olacak, sizin bir parçanız olacak, size yardım edecek, sizi destekleyecek. İngiltere'nin herhangi bir büyük resmi anlaşma olmaksızın bir saldırıya uğramaları durumunda Finlandiya'ya veya İsveç'e destek vermemesi düşünülemez. Aynı değerleri paylaşan, derin ve uzun geçmişleri olan Avrupa ülkeleriyiz" dedi.

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Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya ve İsveç’te NATO ittifakına olası katılım konusunda yapılan tartışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bu kararlar ve tartışmalar orada, Finlandiya ve İsveç'te yapılmalı. Ancak bu iki ülke NATO ittifakına üye olmak istediklerine karar verirlerse bizim desteğimizi güvenebilirler" demişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğini değerlendirmeye başlamıştı.

 

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