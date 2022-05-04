Peşmerge, PKK tarafından alıkonulan 3 yabancıyı kurtardı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, PKK tarafından alıkonulan 3 yabancının Peşmerge tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Peşmerge’nin PKK tarafından alıkonulan 3 yabancının kurtardığı bildirildi.

Güvenlik Konseyi kurtarılanların açıklamalarının yer aldığı bir videoyu da paylaştı.

Açıklamada, 2 ABD, 1 İngiltere vatandaşının PKK’den kurtarılarak, kendi ülkelerinin konsolosluklarına teslim edildiği belirtildi.

Kurtarılan ABD vatandaşlarının adının Vincent Mark Alexander ve Jean Devol, İngiltere vatandaşının adının ise Emre Edwards olduğu açıklandı.

Kaçırılan yabancıların açıklamalarının yer aldığı video kaydında, terör örgütü DAİŞ’e karşı savaşmak için Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) ile iletişim kurduklarını kaydeden yabancılar, ancak YBŞ’nin PKK olduğunu anladıklarını ve YBŞ’nin Peşmerge, Irak ordusu ve Türkiye’ye karşı savaştığını fark ettikten sonra ayrılmak istediklerini bildirdi.

PKK’nin savaştığı güçlerin kendi ülkelerinin müttefiki olduğunu vurgulayan yabancılar, ayrılmak istediklerinde PKK tarafından alıkonulduklarını belirtti.

Peşmerge ile iletişim kurmak için çok çalıştıklarını kaydeden yabancılar, ardından iletişim kurmayı başardıklarını ve Peşmerge tarafından kurtarıldıklarını bildirdi.

Kurtarılan yabancılar, Dış İlişkiler Ofisi tarafından ülkelerinin konsolosluklarına teslim edildi.