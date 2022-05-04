Sinun’da yüzlerce Ezidi aile göç etti

ŞENGAL (K24)

Şengal’den bildiren K24 muhabiri, bugün 800’den fazla Ezidi ailenin Sinun nahiyesi ve Xanesor’dan göç ederek, Duhok’taki mülteci kampına yerleştiğini aktardı.

Ayrıca K24’e konuşan Iraklı bir güvenlik kaynağı, ordu güçlerinin bölgeyi kontrol etmeye devam ettiğini belirterek, “Ordunun ilerlemesini durdurmak isteyen silahlı grupların karşısındayız” dedi.

Söz konusu kaynak, “Bu bölgede çok sayıda YBŞ üssü var ve onlar burayı kontrol etmek istiyor; Irak ordu güçleri ise Sinun bölgesine girdi” ifadelerini kullandı.

Bu arada Irak güçleri, bugün Sinun nahiyesine yönelmiş ve yolda PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) mensuplarıyla aralarında çatışma çıkmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Parlamentosu’nun KDP Fraksiyonu Sözcüsü ve Şengal Milletvekili Viyan Dexil ise son iki gün içerisinde yaklaşık 4 bin Ezidi’nin evlerinden ayrıldığını kaydetti.

Dexil, sivillerin acil desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nde 65 bin Şengalli ailenin yaşadığını ve bunlardan 27 bin ailenin çeşitli kamplarda bulunduğunu söyleyen Dexil, “37 bin 500 aile Kürdistan Bölgesi’nin il ve ilçelerine yerleştirilmiş durumda. Son 2 yıl içerisinde sadece 9 bin aile Şengal’e döndü” dedi.

Güvenlik ihlali nedeniyle Şengal’den Kürdistan Bölgesi’nin il ve ilçelerine göçlerin artacağı konusunda da uyaran Viyan Dexil, “Eğer PKK unsurları bir an evvel Şengal’den çıkarılmazsa, ilgili güvenlik makamları her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı” şeklinde konuştu.

Yaşanan çatışmalarla birlikte bölgedeki binlerce Ezidi ailenin evlerini terk ederek, Zaho ve Duhok’taki kamplara yöneldiği belirtiliyor.