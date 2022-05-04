Delil Dilanar 27 yıl sonra Diyarbakır'da konser verecek

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Kürt müziğinin güçlü seslerinden Delil Dilanar, 27 yıl aradan sonra doğduğu topraklarda sevenleriyle buluşuyor.

Kürt dengbêjlik geleneğinin modern temsilcilerinden Delil Dilanar, doğduğu topraklarda 27 yıl sonra ilk kez vereceği konserlere hazırlanıyor. Sanatçı, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Dilanar uzun yıllardır, Kürt sözlü tarihinin kökleri olan dengbêjlik geleneğini günümüzün genç kuşaklarıyla buluşturuyor.

Çocukluğunun geçtiği Serhad bölgesinde başta Hûseynî Muşî olmak üzere birçok büyük dengbêjin divanında bulunan ve onların sesleriyle bu geleneği tanıyan sanatçı Kürt Meyi'nin büyük üstadı Eqîdê Cimo’dan enstrüman eğitim aldı.

Yorumlarında dengbêjlik geleneğinin sözel anlatımının yanı sıra mey enstrümanını da kullanan sanatçının bu müzikal duruşu, Kürt müziğinde büyük bir etki yarattı.

Sanatçı bugüne kadar Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde konserler verdi.

Yıllar önce doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan Dilanar'ın köyüne dönüşü daha önce bir belgesele konu olmuştu. Bülent Gündüz tarafından yönetilen film, Los Angeles Film Festivali’nde 'En İyi Orijinal Şarkı' ve 'En İyi Film Ödülü’ne layık görülmüştü.

Delil Dilanar’ın konser programı şu şekilde:

13 Mayıs Cuma Diyarbakır: Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi

14 Mayıs Cumartesi Mardin: Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu

15 Mayıs Pazar Urfa: Urfa City AVM Kültür Merkezi

28 Mayıs Cumartesi İstanbul: Bostancı Gösteri Merkezi.