Blinken'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın bugün yapılan son Covid-19 testinin sonucunun pozitif geldiği kaydedildi.

Blinken'ın tam aşılı olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği belirtilen açıklamada, bakanın ABD Başkanı Joe Biden'la günlerdir baş başa görüşmediği, dolayısıyla Biden'ın yakın temaslı olmadığı ifade edildi.

Blinken'ın testlerinin negatife dönene kadar evinde karantinada olacağı ve çalışmalarını buradan sürdüreceği kaydedildi.