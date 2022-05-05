Erzurum’da Kürtçeye hakaret eden öğretmenler açığa alındı
HABER MERKEZİ
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, Twitter paylaşımında, açığa alma kararının soruşturma tamamlanana kadar verildiğini bildirdi.
İlçede görevli dört öğretmen, Instagram üzerinden şehrin girişindeki Türkçe ve Kürtçe "Hûn bixêr hatin-Hoş geldiniz" diye yazılı tabelanın önünde hareket çektikleri bir fotoğraf paylaşmıştı.
Hakaret içeren paylaşımda şu sözler yer almıştı:
“Tabelanın diğer kısmında da ‘Hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli.”
Tepki çeken paylaşım sonrası Karayazı Kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.
Kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup tahkikat sonuçlanana kadar kendileri açığa alınmışlardır.Kamu oyuna saygı ile duyurulur.— Muhlis Çiçek (@muhliscicek25) May 4, 2022