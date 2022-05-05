Politika

DAİŞ, toz taşınımını fırsat bilerek Haşdi Şabi’ye saldırdı

Terör örgütü DAİŞ mensupları Irak’ın Felluce kentinde Haşdi Şabi güçlerine saldırdı.
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Irak Haşdi Şabi DAİŞ toz taşınımı Anbar Felluce

HABER MERKEZİ

DAİŞ, Irak’ın Anbar vilayetinin batısındaki Felluce kentinin Secer kasabasında Haşdi Şabi’ye saldırı gerçekleştirdi.

Haşdi Şabi, DAİŞ’in toz taşınımından istifade ederek saldırı düzenlediğini kaydederken, DAİŞ’in Secer kasabasını ele geçirmek için saldırdığı bildirildi.

Gece saatlerindeki saldırının püskürtüldüğü belirtilirken, Anbar ve Ninova’daki Irak güçlerinin teyakkuza geçtiği ifade edildi.

Dün akşam saatlerinde Anbar vilayeti ve Irak’ın baz bölgeleri, Afrika’dan gelen toz taşınımının etkisine girmişti.

DAİŞ’in toz taşınımından yararlanarak saldırılarını artırmasından endişe ediliyor.

 

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