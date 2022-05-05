DAİŞ, toz taşınımını fırsat bilerek Haşdi Şabi’ye saldırdı
HABER MERKEZİ
DAİŞ, Irak’ın Anbar vilayetinin batısındaki Felluce kentinin Secer kasabasında Haşdi Şabi’ye saldırı gerçekleştirdi.
Haşdi Şabi, DAİŞ’in toz taşınımından istifade ederek saldırı düzenlediğini kaydederken, DAİŞ’in Secer kasabasını ele geçirmek için saldırdığı bildirildi.
Gece saatlerindeki saldırının püskürtüldüğü belirtilirken, Anbar ve Ninova’daki Irak güçlerinin teyakkuza geçtiği ifade edildi.
Dün akşam saatlerinde Anbar vilayeti ve Irak’ın baz bölgeleri, Afrika’dan gelen toz taşınımının etkisine girmişti.
DAİŞ’in toz taşınımından yararlanarak saldırılarını artırmasından endişe ediliyor.