Enflasyon yıllık bazda yüzde 69,97 olarak açıklandı

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı.

Geçen ay açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları, yüzde 61,14 ile son 20 yılın yüksek seviyesine ulaşmıştı. Türkiye'de enflasyonun bundan önce en yüksek olduğu dönem yüzde 65 ile Mart 2002'ydi.

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 156,86

Öte yandan, ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 156,86 olarak hesapladı.

ENAG'a göre aylık enflasyon ise yüzde 8,68 oldu. Bu oranlar saatlik ve günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı.

FED, ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN SON YILLARIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞINI YAPTI

Çarşamba günü faiz kararını açıklayan Amerikan Merkez Bankası (Fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 50 baz puan yükseltti.

2000 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurdu.

Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 50 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.

Böylece politika faiz oranı yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltildi.