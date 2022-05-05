K24 sponsorluğunda Alman üniversitesinde eğitim kongresi düzenlenecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nden uzman ve akademisyenler Almanya’nın Bochum kentindeki Bochum Üniversitesi’nde düzenlenecek eğitim kongresine katılacak.

Kurdistan24 sponsorluğunda 7-8 Mayıs tarihlerinde Buchum Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan program “6. Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalitesi Kongresi” başlığı altında düzenlenecek.

Almanya’nın ilk 10 en iyi üniversitelerinden biri olan Bochum Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlenecek program, Avrupa’nın eğitim ve öğretimdeki tecrübesini Kürdistan Bölgesi’ne taşımayı amaçlıyor.

Kürdistan Bölgesi’nden bir grup eğitim ve öğretim uzmanının katılacağı programda, Avrupa ve Ortadoğu’daki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması bekleniyor.

Kongreye, Ortadoğu’nun birçok ülkesinden eğitim uzmanının davet edildiği kaydediliyor.