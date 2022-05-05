Salah’tan Real Madrid’e: Hesaplaşma zamanı

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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. İki ekip 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te kozlarını paylaşacak. Liverpool, İspanyol temsilcisi Villarreal'i; Real Madrid ise İngiliz ekibi Manchester City'yi saf dışı bırakarak finale adını yazdırdılar.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Salı günü BT Sport'a verdiği röportajda finalde rakip olarak Real Madrid'i istediğini söylemişti. Liverpool'un gol silahının bu isteği gerçek oldu. Bu, bir anlamda 2018 Şampiyonlar Ligi finalinin de rövanşı olacak. O maçı Liverpool 3-1 kazanmış; Mohammed Salah, ilk yarıda Sergio Ramos'la girdiği mücadele sonucunda sakatlanarak kenara alınmak zorunda kalmıştı.

Liverpool'un Villarreal'i elediği maç sonrası Real Madrid'den intikam almak isteyip istemediği sorusuna, "2018 finalinde onlara karşı kaybettik, bu yüzden onlara karşı oynamak ve maçı kazanmak istiyorum" yanıtını veren Salah, sosyal medya hesabından İspanyol devine gözdağı verdi ve "Hesaplaşma zamanı" ifadelerini kullandı.

2018 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Real Madrid, geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u toplamda 3-1'lik üstünlükle geçmeyi başarmıştı. Ancak Salah'ın Real Madrid'le hesabı daha da eskiye dayanıyor.

2017/18 sezonunda üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid, finalde Liverpool'u mağlup etmişti.

Mohamed Salah ile Cristiano Ronaldo'nun düellosuna sahne olması beklenen maçta dengeler, Mısırlı yıldızın daha ilk dakikalarda Ramos ile girdiği mücadeliyaşadığı sakatlık nedeniyle değişmişti. Salah, Ramos ile girdiği mücadelede sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.