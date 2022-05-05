Politika

Ukrayna için 6,5 milyar dolar bağış toplandı

Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda 6,5 milyar dolar toplandı.
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dünya Ukrayna Rusya Polonya bağış

HABER MERKEZİ

Polonya ve İsveç'in ev sahipliğini yaptığı, Rusya saldırısından etkilenen Ukrayna'ya yardım eden kuruluşlara fon sağlamak amacıyla düzenlenen "Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda 6,5 milyar dolarlık bağış yapıldı.

Varşova'da gerçekleştirilen, Polonya'nın ortak organizatörü olduğu ve ev sahipliğini üstlendiği Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan 6,5 milyar dolarlık bağış için teşekkürlerini ileten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, toplanan paraların Ukrayna'ya en hızlı şekilde ulaşması gerektiğini söyleyerek, "Bugün Ukrayna'ya desteğin devam ettiği ve aramızda egoistlerin olmadığı bir gün çünkü bencillik kazanırsa Putin kazanacak" ifadesini kullandı.

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