Ayhan Bilgen'in partisinin adı ve logosu değişti

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Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi (SESPARTİ) Genel Başkanı Ayhan Bilgen, teşkilatını kurduğu Kars'taki basın toplantısında partileri hakkında bilgi verdi.

Parti amblemlerinin değiştirilmesi talebi sonrasında gerekli düzenlemeyi yaptıklarını ifade eden Bilgen, partilerinin yeni ambleminin "Anka kuşu" olduğunu kaydetti.

Türkiye Altınçağ Partisi ile gerçekleştirdikleri birleşme sonrası da Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi olarak hukuki süreci tamamladıklarını aktaran Bilgen, "Yeni amblemdeki 5 yıldızlı Anka kuşu küllerinden doğmayı temsil eder. Aynı zamanda karşılıklı buluşan 2 el toplumsal barışı temsil eder ki bizim güvercini tercih sebebimiz de oydu. 5 yıldız da parti programımızdaki 5 ilkeyi yani özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi, hukuk devletini ve dayanışmayı ifade ediyor. Dolayısıyla artık bizim bir amblem sorunumuz yok. Biz bütün sorunları siyasetin konuşarak çözebileceği kanaatindeyiz. Bunun için bir hukuki sürece bizce gerek yoktu" dedi.

Bilgen, "İlçe, il kongrelerimizi haziran ayında başlatıp, temmuz ayında da büyük kongremizi yaparak seçime girmeye hazır parti pozisyonu yakalayacağız. Ama bir erken seçim olma ihtimaline karşı da başka tedbirler düşünüyoruz. Seçime girme hakkı olan bazı partilerle görüşmeler yapıyoruz, önümüzdeki günlerde bu konuda da somut gelişmeler olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.