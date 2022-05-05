Politika

Ukrayna ile Rusya arasında 9’uncu esir değişimi

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından beri Rus güçleriyle 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı ve toplam 324 Ukraynalının kurtarıldığı belirtildi.

Bu esir değişimlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çabalarının önemine vurgu yapılan açıklamada, SBU'nun Ukraynalıların kurtarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Mariupol kenti ve civar bölgelerden son tahliye operasyonunda 300 sivilin daha güvenli bölgelere götürüldüğünü duyurdu.

BM'den 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Mariupol'den sivil tahliyelerinin 29 Nisan'da başladığı ilk etapta kentte bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan 100'ün üzerinden sivilin tahliye edildiği duyurulmuştu.

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