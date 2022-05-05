Politika

Kani Masi’de PKK’nin döşediği mayın patladı: Danimarkalı bisikletçi hayatını kaybetti

Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesinin sınırında PKK’nin döşediği mayının patlaması sonucu Danimarkalı bir bisikletçinin hayatını kaybetti.
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kürdistan Duhok Kani Masi PKK mayın

DUHOK (K24)

K24 Duhok muhabiri, Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesinin Türkiye sınırında PKK’nin döşediği mayının patladığını bildirdi.

Muhabirimiz, patlama sonucunda iki Danimakalı bisikletçinin yaralandığını aktardı.

Muhabirimiz, önceden döşenmiş bomba ve mayın tehlikesinden dolayı yardım ekiplerinin Danimarkalı bisikletçilerin yaralandığı bölgeye intikal edemediğini bildirdi.

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre bisikletçilerden biri hayatını kaybetti.

Kani Masi nahiyesini ziyaret eden bisikletçilerden birinin isminin Johannes William Karlsson, diğerinin isminin ise Torbjorn Haubroe Methmann olduğu öğrenildi ancak hayatını kaybeden bisikletçinin hangisi olduğu henüz netleştirilemedi.

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