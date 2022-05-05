Peşmerge Pirde’de DAİŞ saldırısını püskürttü

ERBİL (K24)

K24’ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, DAİŞ mensupları Pirde’de Peşmerge Güçleri’ne saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı girişiminin Peşmerge tarafından kırıldığı belirtilirken, Peşmerge Güçleri’nin herhangi bir kayıp vermediği kaydedildi.

Peşmerge Güçleri basın biriminden yapılan açıklamada “Teröristler Pirde’deki Peşmerge’nin 10’uncu Tugayı’na Kanaslarla saldırı düzenledi. Peşmerge’den gerekli cevabı alan teröristler kaçtı” ifadelerine yer verildi.

Peşmerge Güçleri, 29 Nisan’da Germiyan bölgesindeki Kifri ilçesinde DAİŞ saldırısını püskürttüğünü açıklamıştı.

Peşmerge Güçleri 144. Tugayı’nın açıklamasına göre DAİŞ mensupları gece saat 22.00’de Kifri ilçesinde saldırı girişiminde bulundu. Açıklamada, Peşmerge Güçleri’nin saldırıya karşılık verdiği ve DAİŞ mensuplarının geri çekildiği kaydedilmişti.

Söz konusu açıklamada, Peşmerge Güçleri’nin herhangi bir kayıp vermediği bilgisi paylaşılmıştı.