Mbappe cephesinden PSG ile yeni sözleşme açıklaması

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PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin yeni sezonda hangi takımda oynayacağı belirsizliğini koruyor.

Le Parisien'de yer alan haberde genç yıldızın PSG ile 2 yıllık yeni sözleşme için anlaştığı kaydedildi. Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon euro maaş kazanacağı ve imza bonusu olarak da 100 milyon euro alacağı belirtildi.

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Lamary ise bu iddiları yalanladı. Marca'ya açıklamalarda bulunan Lamary, "Kylian'ın Paris Saint Germain'le sözleşme yenilediği yönündeki haberleri yanlış. Gerçeği yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

İspanyol ve Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'le sözlü olarak anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 43 maçta 35 gol ve 23 asist kaydetti.

Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan PSG’de dördüncü lig şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki oyuncu, kulüp kariyerindeki 13. kupasını elde etti.