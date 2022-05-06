ABD: İsrail’deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı bir açıklama yaparak İsrail'de dün meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını kaydeden Blinken, 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Blinken, “Kalbimiz, hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında İsrail’in yanındayız” dedi.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmemişti.