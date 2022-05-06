Danimarka sahip olduğu en gelişmiş füzesini test etti

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Danimarka fırkateyni Niels Juel, düşman uçaklarını ve füzelerini vurabilen uzun menzilli SM-2 füzesinin ilk testini gerçekleştirdi.

Kuzey Norveç açıklarında denemesi gerçekleştirilen ABD yapımı SM-2, Savunma Akademisi Denizcilik Operasyonları Merkezi Başkanı Johannes Kidmose tarafından Danimarka'nın cephaneliğindeki 'en yenilikçi araç' olarak nitelendirildi.

Kidmose, TV2'ye verdiği demeçte, SM-2 füzesi için "Silahlı Kuvvetlerde şimdiye kadar sahip olduğumuz en gelişmiş füze" ifadelerini kullandı. Kidmose'a göre füze, diğer NATO ülkelerinin katkılarıyla mukayese edilebilir bir kapasite sağlayacak ve böylece Danimarka'yı NATO ittifakında 'güvenilir bir ortak' haline getirecek.

Danimarka Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Torben Mikkelsen ise fırlatmayı 'önemli bir kilometre taşı' olarak değerlendirdi.

SM-2 denemesi, sosyal medyada "Vikingler geri döndü", "Danimarka da süper güçler arasına katıldı", "Doğu'daki müttefiklerimizi korumaya hazırız" şeklinde yorumlarla karşılık buldu.

“ARTIK UÇAKLARI DAHA UZUN MESAFELERDE VURABİLİRİZ”

2. Filo komutanı Dan B. Termansen, üç fırkateynin bu füzeler ile potansiyellerini sonuna kadar kullanabileceklerini savundu.

TV2'ye verdiği demeçte Termansen, “Sualtı savaşları için belirli kabiliyetleri var. Diğer gemilere ve kara hedeflerine karşı da yüzey savaşı yeteneğine sahipler. Bunun yanında, hava harbi kabiliyeti geliştirildi. Artık uçakları eskisinden çok daha uzun mesafelerde vurabiliriz" dedi.

Fırkateyne monteli uzun menzilli SM-2 önleme füzesinin Danimarka'nın savunma kapasitesini artırması ve eskort görevlerinde daha etkin bir rol almasına katkı sağlaması bekleniyor.