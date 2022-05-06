Ekonomi

Dolar kuru yükselişte

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,90 seviyelerinden işlem görüyor.
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HABER MERKEZİ

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 14,8646'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,8990 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 15,6470’ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 18,3330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün Aralık 2002'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 104,1'i test etmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 103,9 seviyesinde dengelendi.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0511 seviyesinden işlem görüyor.

 

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